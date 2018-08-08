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Paris'teki opera binasında mühimmat bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Paris'teki opera binasında mühimmat bulundu

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü opera binası Palais de Garnier'de İkinci Dünya Savaşı döneminde saklandığı belirlenen mühimmat ortaya çıkarıldı.

Fransız Europe 1 radyosunun haberinde, opera binasında devam eden tamir ve yenileme çalışmaları sırasında tespit edilen mühimmatın, işçileri hayrete düşürdüğü belirtildi.

Haberde, iki şarjör ve 30 civarında mermiden oluşan mühimmatın, Mauser adıyla bilinen Alman silah üreticisi Mauser Waffenfabrik tarafından üretildiği ve 1940'lı yıllarda Paris'in Alman işgali sırasında Opera binasına saklandığı belirtildi.

Napolyon Bonapart'ın emriyle Paris'in yeniden planlanması çalışmaları kapsamında inşa edilen ve 1875'te açılan Opera Garnier kentin en çok ziyaret edilen mekanları arasında yer alıyor.

Paris, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1940-1944 yılları arasında Hitler'in emrindeki Alman ordularının işgali altında kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Garnier Opera mühimmat

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