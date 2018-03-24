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Park 414’de “bahar” rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

İzmir, moda sektöründe bahar rüzgarı estirdi.

Park 414’de “bahar” rüzgarı

İzmir, moda sektöründe bahar rüzgarı estirdi. Park 414 Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde, ünlü mankenler Özge Ulusoy ve Irmak Atuk’un da podyuma çıktığı defilede sergilenen 70 tasarım alkış aldı.
Cİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş’ın hakim ortağı olduğu Park 414, yağmurlu ve soğuk havaya karşın podyumda bahar rüzgarı estirdi. Rönesans Ajans ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar-Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarımları ünlü mankenler Özge Ulusoy ve Irmak Altun’la beğeniye sunuldu. Defilede 21 öğrencinin oluşturduğu 70 farklı tasarım, “Defile Bahar” başlığıyla sergilendi.
Defileyi Cİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş ile birlikte İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, akademisyenler ve konuklar izledi. Defilede, 2. sınıf öğrencileri, “Gömlek Tasarımları” 3. sınıf öğrencileri de “Kavramsal Yapı Söküm” eserleriyle yer alırken, Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich’in 14 tasarımdan oluşan “PSA - Kavramsal Couture Koleksiyonu” da sergilendi. Aynı gece İzmir’in önde gelen modacıları Orhan Zorer ve Taner Eren de son tasarımlarını beğeniye sundu. Rönesans Ajans mankenlerinin de yer aldığı defile izleyenleri büyüledi.

"Moda sektörüne yön evren kent"
Ci Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Aktaş, İzmir’in moda sektörüne yön veren kent olduğunu, bunu eğitim altyapısıyla da en üst seviyeye çıkardığını söyledi. Park 414’ün de alışveriş merkezlerinde yeni bir dönemi başlattığını belirterek, “Çarşı konseptiyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu konsept, yaşayan ve yaşatan yapısıyla dikkat çekiyor. Şehrin merkezinde olmasına karşın gürültü ve telaşından uzak ortamıyla keyifli vakit geçirmek için her yaş grubunu ağırlayabiliyoruz. Artık alış veriş sektörüne de Park 414 yön veriyor” dedi.
Bahar temalı defilede dünyadaki büyük partilerde sergilediği performanslarla dikkat çeken ünlü DJ David Şaboy da davetlileri coşturdu. Klasik müzik ve elektro pop dalında popüler olan violenist Kate ise farklı performansıyla geceye renk kattı.

Park 414’de “bahar” rüzgarı

Park 414’de “bahar” rüzgarı

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