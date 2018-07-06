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Park görevlisi, bankta bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:00 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde park görevlisi Mustafa Çiftel, sulama yaparken içerisinde kimlikler ile 20 bin lira olan el çantasını polis aracılığıyla sahibi Hacı Kolbüken'e (40) teslim etti.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde park görevlisi Mustafa Çiftel, sulama yaparken içerisinde kimlikler ile 20 bin lira olan el çantasını polis aracılığıyla sahibi Hacı Kolbüken'e (40) teslim etti.

Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde asgari ücretle çalışan Mustafa Çiftel, görevli olduğu parkta sulama yaparken el çantası buldu. İçerisinde kimlikler ile 20 bin lira para bulunan çantayı polise götüren Çiftel, görevlilerle polis merkezine gitti. Polislerin kimlikten ulaştığı çantanın sahibi tatlıcı Hacı Kolbüken polis merkezine çağırıldı. Ardından para ve kimliklerinin bulunduğu çanta Kolbüken'e teslim edildi.

ÇANTAYI KAYBETTİĞİMDEN HABERİM BİLE YOKTU'

Bütün birikimini koyduğu çantayı parkta unuttuğundan haberi bile olmadığını söyleyen Hacı Kolbüken, "Ben halka tatlı satarak geçimi sağlıyorum. Park kenarında kamyonetle tatlı sattım ve sonrasında toparlanarak eve gittim. İçine paramı koyduğum çantayı aracımda bulunan başka bir çanta ile karıştırdım, kaybettiğimden haberim bile yoktu. Polis ekipleri beni aradıktan sonra içinde para olan çantamı kaybettiğimi anladım. Tüm servetim bu çantadaki 20 bin lira. Allah Mustafa’dan razı olsun, çok mutluyum" dedi.

Park görevlisi Mustafa Çiftel ise parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

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