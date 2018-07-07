HABER

 PARK HALİNDEKİ 5 ARACIN LASTİĞİNİ KESTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA  Üsküdar'da park halindeki 5 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Üsküdar'da park halindeki 5 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Doğancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah araçlarının başına giden sürücüler lastiklerinin kesildiğini görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri zabıt tutarak çevredeki güvenlik kameralırını incelemeye aldı. Bir mahalle sakini araçların kaldırıma park edildiği için kesildiğini söylerken bir başka mahalle sakini ise ilk defa bu durumu yaşadıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Lastiği patlatılan araçlar
-Mahalle sakinleriyle röp
-Polisin çalışması
-Detaylar

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: TebriklerNagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler
Öğrenci, garson, elektrikçi, organizatör uyuşturucuyla mücadele için buluştuÖğrenci, garson, elektrikçi, organizatör uyuşturucuyla mücadele için buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Mardin ve Kuzey Irak'a operasyon!

Mardin ve Kuzey Irak'a operasyon!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!

ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

'Erdoğan'ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var'

'Erdoğan'ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var'

PKK sivil infazlarla hazırlanıyor! Yerel seçim öncesi şok iddia

PKK sivil infazlarla hazırlanıyor! Yerel seçim öncesi şok iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.