Park halindeki ambulansa taşlı saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki ambulansa kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verildi.
İddiaya göre, Çatalarmut Mahallesi'ndeki 112 Acil Servis İstasyonu önünde park halinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 55 LL 112 plakalı ambulansa, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce taşlarla zarar verildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde, ambulansın ön camıda hasar olduğu belirlendi. Ambulansın önünde parke taşı olduğu görüldü.
Çevredeki iş yeri ve apartmanlara ait güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, ambulansa zarar veren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada maddi hasar oluşan ambulansın, 29 Temmuz tarihinde, İlkadım ilçesindeki bir düğün konvoyunda drift yapan araçların yolunu engellendiği ambulans olduğu öğrenildi.
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek
Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi
Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde patlama: Yaralılar var
ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum