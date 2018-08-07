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Park halindeki ambulansa taşlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 00:50 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki ambulansa, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce taş atılarak zarar verildi - Maddi hasar oluşan ambulansın, 29 Temmuz tarihinde, İlkadım ilçesindeki bir düğün konvoyunda drift yapan araçların yolunu engellendiği ambulans olduğu öğrenildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki ambulansa kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verildi.

İddiaya göre, Çatalarmut Mahallesi'ndeki 112 Acil Servis İstasyonu önünde park halinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 55 LL 112 plakalı ambulansa, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce taşlarla zarar verildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde, ambulansın ön camıda hasar olduğu belirlendi. Ambulansın önünde parke taşı olduğu görüldü.

Çevredeki iş yeri ve apartmanlara ait güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, ambulansa zarar veren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada maddi hasar oluşan ambulansın, 29 Temmuz tarihinde, İlkadım ilçesindeki bir düğün konvoyunda drift yapan araçların yolunu engellendiği ambulans olduğu öğrenildi.

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112 Acil Servis ambulans CAM Samsun

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