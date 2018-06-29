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PARK HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

  * Yangın ve panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Maltepe'de park halindeki yolcu otobüs alev alev yandı.Yangın nedeniyle yanındaki iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yangın ve panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  Yangın Esenkent Mahallesi Temiz Sokak'ta meydana geldi.

* Yangın ve panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Maltepe'de park halindeki yolcu otobüs alev alev yandı.Yangın nedeniyle yanındaki iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yangın ve panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yangın Esenkent Mahallesi Temiz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre uzun sürede park halinde bulunan yolcu otobüsünün içinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otobüsünün tamamını sardı. Alevler park halindeki iki araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

ALEVLER PANİĞE NEDEN OLDU
Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yanan otobüsü kısa sürede kontrol altına alırken yanında bulunan iki araçta ise maddi hasar oluştu. Yangın sırasında yaşanan panik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Bir görgü tanığı “Pencereden baktığımda çocukları gördüğüm otobüsün yanıda. Kibritle yakmış olabilirler. Uzun süredir park halindeki zaten" diye konuştu.

KUNDAKLAMA İDDİASI
Olay yerine gelen polis ekipleri otobüs çevresine güvenlik şeridi çekerek uzman ekiplere haber verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek kundaklama iddiasıyla ilgili incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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CEP TELEFON KAMERASI
-Alev alev yanan otobüs
-Görüntüyü çeken vatandaşın paniği
-Genel ve detaylar
AKTUEL GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-İtfaiye ve polis ekipleri
-Yanan yolcu otobüs detay
-Zarar gören araçlardan detay
-Çevredeki vatandaşları
-Polis ekipleri incelemesi
-Zırhlı polis aracı
-Görgü tanığıyla röp.
-Genel ve detaylar

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