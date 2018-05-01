Park halindeki otomobilde yandı

KIRIKKALE'de park halindeki bir otomobil elektirik kontağından kaynaklanan yangın sonucu küle döndü.

Güzeltepe Mahallesi'nde Uğur Gündoğdu'ya ait park halindeki otomobilden akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektirik sisteminin kısa devre yapması sonucu alev alan otomobili söndürdü. Otomobil küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir otomobilde kısmen zarar gördü

