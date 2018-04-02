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Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Osmangazi ilçesinde bir kişi, park halindeki aracının camının kırılıp içindeki 68 bin doların çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi, park halindeki aracının camının kırılıp içindeki 68 bin doların çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki ticari aracın camının kırılarak içindeki 68 bin doların çalındığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Aracın sürücüsü Melih S. (38) bir banka şubesinden iş yerine ait hesaptan çektiği parayı araca bıraktığını, daha sonra dekont almak için banka şubesine döndüğü sırada kendisini takip eden 3 kişinin aracın camını kırıp paraları alarak kaçtığını öne sürdü.

Ekipler, eşkallerini aldığı zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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Bursa hırsızlık

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