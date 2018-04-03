HABER

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Bursa'da park halindeki aracın camını kırıp 68 bin dolar çaldıkları öne sürülen Peru, Kolombiya ve Küba uyruklu 4 zanlı yakalandı - Şüphelilerin otomobilinde çaldıkları para ile sinyal kesici ve peruk ele geçirildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırıp 68 bin dolar çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün Melih S'ye (38) ait park halindeki otomobilin camını kırıp 68 bin doları çalanları yakalamak için çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gittiği tespit edildi.

Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma sonucu Peru uyruklu Cesar G. ve Nevardo A, Kolombiya uyruklu Jaiko E. ile Küba uyruklu Roberto R'yi çaldıkları paralarla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların otomobilinde yapılan aramada 68 bin dolar, sinyal kesici ve peruk ele geçirildiği öğrenildi.

Rusya'dan çok sert çıkış!Rusya'dan çok sert çıkış!
Tosun rezaleti! Uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri...Tosun rezaleti! Uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri...
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı!İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
68 bin dolar Bursa hırsızlık peruk

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.