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Park halindeki otomobillere yumruk ve tekme attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Batman'da bir kişinin park halindeki 5 otomobile tekme ve yumruk atarak zarar vermesi güvenlik kameralarınca kaydedildi

Batman'da bir kişinin sokakta park halindeki 5 otomobile tekme ve yumruklarla zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 1645 Sokak'ta ikamet eden 5 kişi, sabah işe gitmek için evden çıktıklarında akşam park ettikleri otomobillerinin zarar gördüğünü fark etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen otomobil sahipleri, saat 04.30 sıralarında sokaktan geçen bir kişinin park halindeki otomobillerine tekme ve yumruk attığını tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekiplerince söz konusu saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otomobili zarar gören vatandaşlardan Ercan Arslan, yaptığı açıklamada, akşam evinin önüne park ettiği aracına zarar verildiğini sabah fark ettiğini ve büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Arslan, otomobiline zarar veren kişinin bir an önce yakalanmasını istediğini ifade ederek, "Önce kaza zannettim ama güvenlik kameralarını kontrol ettiğimizde bir kişinin sabaha karşı bu şekilde 5 otomobile tekme ve yumruklarla zarar verdiğini fark ettik. Güvenlik kamerası görüntüleriyle emniyete müracaat ettim." diye konuştu.

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Batman otomobil tekme Yumruk

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