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Park halindeki tur otobüsüne molotofkokteylli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 04:18 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda yabancı turistlere ait park halindeki tur otobüsüne düzenlenen saldırıda alev alan araçta hasar meydana geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin, park halindeki tur otobüsüne molotofkokteyli atması sonucu araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, bir otelin müşterisi Ş.A, Sabri Mumcu Caddesi'ndeki otel önünde park halinde duran yabancı plakalı tur otobüsüne 3 molotofkokteyli attı.

Otobüsün alev almasının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekiplerince yakalanan Ş.A'nın tur otobüsleriyle gelen yabancı bir grupla tartıştığı, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS tartışma tur

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