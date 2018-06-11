Park halindeki yolcu otobüsüne tır çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, arıza nedeniyle yol kenarına park eden yolcu otobüsüne tırın çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bartın'a giden 50 DK 189 plakalı yolcu otobüsü, Bursa-Yalova karayolu süpürgelik mevkisinde arızalandı.
Şoförünün yol kenarına park ettiği otobüse, aynı yönde seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 SC 566 plakalı tır, arkadan çarptı.
Kazada, bu esnada otobüsün motorunu kontrol eden şoförlerden Cemil Aydemir ile ona ışık tutarak yardımcı olan bir yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.
46 kişinin bulunduğu otobüsteki yolculardan 10'u ise hafif yaralandı.
Yaralılara, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
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