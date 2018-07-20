Park'a 8 yıl hapis cezası daha verildi

SEUL (AA) - Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, devlet fonlarını kötüye kullanmak ve seçim yasalarını ihlal etmekten 8 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, devlet başkanlığı döneminde Ulusal İstihbarat Servisi başkanlarından yasa dışı olarak 3 milyar won (13 milyon lira) alarak devlet hazinesini büyük çapta zarara uğratmaktan suçlu bulduğu Park'ı 6 yıl hapse mahkum etti.

Park, 2016'daki genel seçimden önce partisinin adaylık sürecine müdahale ederek seçim yasalarını ihlal etmekten de 2 yıl hapis cezası aldı.

Eski Devlet Başkanı Park, nisan ayında rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak dahil 16 suçtan 24 yıl hapis ve 17 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevinde bulunan Park, 8 yıl hapis kararının açıklandığı duruşmaya katılmadı.

