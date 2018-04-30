Parke taşlarıyla dev Türk bayrağı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dernek tarafından yaklaşık 25 bin parke taşı kullanılarak 660 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı oluşturuldu.

Vadi Doğa Aktiviteleri Derneği (VADAK), "Suşehri bayrağını seviyor, şehrini güzelleştiriyor" projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde ilçenin pek çok yerinden görünebilen tepeye Türk bayrağı yapmak için çalışma başlattı.

Hazinenin tahsis ettiği bin metrekarelik alanda oluşturulacak Türk bayrağı için bazı kurumlar ile vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 25 bin parke taşının kullanılmasıyla 660 metrekare alana Türk bayrağı yapıldı.

VADAK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğruyol, AA muhabirine, Türk bayrağı yapımı işini tamamladıklarını söyledi. Projeye destek verenlere teşekkür eden Doğruyol, "Derneğimiz, kurumlar ve halkın işbirliği ile proje gerçekleştirilmiştir. Projeyle toplumdaki birlik beraberlik duygusunun canlandırılması hedeflenmiş ve başarılı olunmuştur." dedi.

- 3 ton boya kullanıldı

Proje kapsamında yer tahsisinin tamamlanmasıyla çalışmalara başladıklarını anlatan Doğruyol, şunları söyledi: