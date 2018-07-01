Parke yüklü tır devrildi: 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de parke yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Orhan Karaboğazoğlu (39) idaresindeki 37 EA 579 plakalı laminat parke yüklü tır ile Murat Karabulut (32) yönetimindeki Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait kamyonet, Ankara Kayseri karayolu Şehit Hava Pilot Astsubay Ahmet Tozluklu Şehitliği Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle parke yüklü tır devrildi, kamyonet refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındıkları öğrenildi.

Olay yerine gelen vinçler, tır ve dökülen parkeleri kaldırmak için çalışma başlattı.

