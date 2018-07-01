Parke yüklü tır devrildi: 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de parke yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Orhan Karaboğazoğlu (39) idaresindeki 37 EA 579 plakalı laminat parke yüklü tır ile Murat Karabulut (32) yönetimindeki Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait kamyonet, Ankara Kayseri karayolu Şehit Hava Pilot Astsubay Ahmet Tozluklu Şehitliği Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle parke yüklü tır devrildi, kamyonet refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındıkları öğrenildi.
Olay yerine gelen vinçler, tır ve dökülen parkeleri kaldırmak için çalışma başlattı.
Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum
İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!
YKS 2018'in ikinci oturumu AYT'de yine aynı görüntüler! Geç kalanlar sınava alınmadı
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum