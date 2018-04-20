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Parkinson hastaları haftasonunda da ders istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk Parkinson Okulu’nun hastaları Başkan Menderes Türel’i ziyaret etti.

Parkinson hastaları haftasonunda da ders istiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk Parkinson Okulu’nun hastaları Başkan Menderes Türel’i ziyaret etti. Türel’e teşekkür eden hastalar, derslerin hafta sonu da devam etmesi talebinde bulundu.
Antalya, Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde Parkinson hastalarına yönelik özel egzersiz programlarının yanı sıra hastalıkla ilgi eğitici bilgilerin verildiği Parkinson Okulu, hasta ve hasta yakınlarının yüzlerini güldürüyor. Derslere katılan Parkinson hastaları, Başkan Menderes Türel’i makamında ziyaret etti. Parkinson Okulu’nun hayata geçirilmesine destek veren ve Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan da hastaları yalnız bırakmadı. Parkinson hastaları, Başkan Türel’e hastalığın sembolü olan kırmızı lale broşu taktı.

Parkinson Okulu doğru yolda
Babasının da Parkinson hastası olması nedeniyle hastaların kullandığı ilaçlara kadar bilgi sahibi olduğunu belirten Başkan Türel, Parkinsonun hassas bir tedavi süreci gerektirdiğine dikkat çekti. “Her hastalığın en iyi ilacı moral” diyen Başkan Türel, “Tedaviniz süresince sizlere moral verebilecek destekler sağlamaya çalışıyoruz. Parkinson Okulu’nun Türkiye nezdinde de çok ciddi bir karşılığı oldu. Müspet bir tepki topladı. Demek ki doğru yoldayız” diye konuştu.
Hastalar da Parkinsonla mücadele edenler için moral verici desteklerin çok önemli olduğunu belirterek, “Bizlerin mutlu olması lazım, pozitif düşünmemiz lazım” diyerek Parkinson Okulunda spor, egzersiz ve gezi gibi aktivitelerin daha da artırılmasını istedi. Hastalar ayrıca Parkinson Okulu’nda derslerin hata sonu da devam etmesi talebini Başkan Türel’e iletti. Başkan Türel, bu taleplerin karşılanması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Parkinson hastaları haftasonunda da ders istiyor

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