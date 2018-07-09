Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde parkta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Çarşısı'nda parkta oturan Yusuf Çoban (53), köylüsü Şirin T'nin (39) bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Çoban, ambulansla kaldırıldığı Ahlat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi.
Çoban, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polise teslim olan Şirin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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