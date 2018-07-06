HABER

Parkta bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:33 | Son Güncelleme

Asgari ücretle çalışan işçi, parkta sulama yaparken bulduğu ve içerisinde 20 bin lira bulunan çantayı sahibine ulaştırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, asgari ücretle çalışan işçi, parkta sulama yaparken bulduğu, içinde 20 bin lira bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Mustafa Çiftel, Abdalağa Mahallesi'ndeki parkta sulama yaparken içerisinde 20 bin lira olan bir çanta buldu. Bir süre çantanın sahibini arayan Çiftel, başarılı olamayınca para dolu çantayı polise teslim etti.

Polis çantada kimliği bulunan paranın sahibine ulaştı.

Karakola davet edilen ve tatlı satarak geçimini sağlayan çantanın sahibi Hacı Kolbüken (45) ise parasını bulan Mustafa Çiftel'e sarılarak teşekkür etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Çiftel, içinde 20 bin lira bulunan çantayı, sahibini bulamayınca polis karakoluna giderek teslim ettiğini belirterek, "Polisi aradım ekip geldi beni aldı ve beraber karakola geldik. Polisler paranın sahibini arayıp buldular. Çantanın sahibi çok mutlu oldu ve bana teşekkür etti, ben de çok sevindim. Haram para yiyemem dedim." diye konuştu.

Kolbüken ise tatlı satışı yaptığı yerde çantayı unuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Eve gidince çantanın olmadığını anlayınca neredeyse bayılacaktım. Polis gelip benden kaybettiğim bir şeyin olup olmadığını sordu, ben de durumu anlattım. Polislerle birlikte karakola geldim ve Mustafa kardeşimi gördüm. 40 yıllık birikimim çantada gitti diye şoka girmiştim. Allah ondan razı olsun, örnek bir insan. Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin."

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Bursa Barosu Başkanı Altun: Fitne mayası bu gölde tutmazBursa Barosu Başkanı Altun: Fitne mayası bu gölde tutmaz
Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktıKadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bulma çanta işçi para Siverek Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.