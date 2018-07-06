Parkta bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, asgari ücretle çalışan işçi, parkta sulama yaparken bulduğu, içinde 20 bin lira bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.
Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Mustafa Çiftel, Abdalağa Mahallesi'ndeki parkta sulama yaparken içerisinde 20 bin lira olan bir çanta buldu. Bir süre çantanın sahibini arayan Çiftel, başarılı olamayınca para dolu çantayı polise teslim etti.
Polis çantada kimliği bulunan paranın sahibine ulaştı.
Karakola davet edilen ve tatlı satarak geçimini sağlayan çantanın sahibi Hacı Kolbüken (45) ise parasını bulan Mustafa Çiftel'e sarılarak teşekkür etti.
Gazetecilere açıklamada bulunan Çiftel, içinde 20 bin lira bulunan çantayı, sahibini bulamayınca polis karakoluna giderek teslim ettiğini belirterek, "Polisi aradım ekip geldi beni aldı ve beraber karakola geldik. Polisler paranın sahibini arayıp buldular. Çantanın sahibi çok mutlu oldu ve bana teşekkür etti, ben de çok sevindim. Haram para yiyemem dedim." diye konuştu.
Kolbüken ise tatlı satışı yaptığı yerde çantayı unuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Eve gidince çantanın olmadığını anlayınca neredeyse bayılacaktım. Polis gelip benden kaybettiğim bir şeyin olup olmadığını sordu, ben de durumu anlattım. Polislerle birlikte karakola geldim ve Mustafa kardeşimi gördüm. 40 yıllık birikimim çantada gitti diye şoka girmiştim. Allah ondan razı olsun, örnek bir insan. Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin."
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