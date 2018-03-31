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Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 08:07 | Son Güncelleme

Malatya’da bir baba, kızı ve parkta buluştuğu 2 erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. 3 kişinin yaralandığı olaydan sonra kaçan baba, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Çöşnük Parkında akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre E.K. (63), kızı P.K.(26) ve yanında bulunan Ş.F. (36) ile M.N. (31) isimli erkek arkadaşlarına silahla ateş ederek yaraladı.

Olay sonrası şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Göğsünden aldığı kurşun yarası ile ağır yaralanan genç kız, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, diğer yaralılar Ş.F. ve M.N. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, kaçan baba kısa süre sonra polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovana rastlanılırken, tedavi altına alınan P.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Battalgazi Malatya cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şu kızların elinden telefonu, bilgisayarı alın, dizilerle ,filmlerle iyice IQ süz yaptınız,
baba haklı keşke vursaydı
o adam kendini sorgulamalıydı önce ben kızımı nasıl yetiştirdimki böyle oldu diye ?
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