Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Çöşnük Parkında akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre E.K. (63), kızı P.K.(26) ve yanında bulunan Ş.F. (36) ile M.N. (31) isimli erkek arkadaşlarına silahla ateş ederek yaraladı.
Olay sonrası şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Göğsünden aldığı kurşun yarası ile ağır yaralanan genç kız, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, diğer yaralılar Ş.F. ve M.N. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI
Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, kaçan baba kısa süre sonra polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovana rastlanılırken, tedavi altına alınan P.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İHA
İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!
Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar
BMGK acil gündemle toplanıyor
Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Okuyucu Yorumları 3 yorum