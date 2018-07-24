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Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de parkta bir kadını taciz ettiği iddia edilen Emre K., vatandaşlar tarafından linç edildi. Mahallelinin elinden zorla alınan genç tutuklandı. Zanlı kendini, "Kadının yanına su istemeye gitmiştim. Bağırmaya başladı" diye savundu

Kent merkezindeki bir parkta M.E:'yi taciz ettiği iddia edilen Emre K., vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Emre K.'yi linç edilmekten güvenlik görevlileri kurtardı. Polisler tarafından gözaltına alınan Emre K. emniyetteki ifadesinde kadına tacizde bulunmadığını sadece su istemek için yanına gittiğini söyledi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Kadının su istediği sırada bağırmaya başladığını savunan Emre K., kötü niyetinin olmadığını ifade etti.

Bir alışveriş merkezinde çalıştığı öğrenilen Emre K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Keskin F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
istismar park kırıkkale

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kadın su mu satıyormuş neden su istiyorsun ?
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