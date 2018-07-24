Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Kent merkezindeki bir parkta M.E:'yi taciz ettiği iddia edilen Emre K., vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Emre K.'yi linç edilmekten güvenlik görevlileri kurtardı. Polisler tarafından gözaltına alınan Emre K. emniyetteki ifadesinde kadına tacizde bulunmadığını sadece su istemek için yanına gittiğini söyledi.
PES DEDİRTEN SAVUNMA
Kadının su istediği sırada bağırmaya başladığını savunan Emre K., kötü niyetinin olmadığını ifade etti.
Bir alışveriş merkezinde çalıştığı öğrenilen Emre K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Keskin F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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