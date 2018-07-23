Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Olay, Kırıkkale Büyükşehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş sonrası evine giden M.E. isimli kadına Emre K. tacizde bulundu.

"İMDAT" ÇIĞLIĞINI DUYAN KOŞTU

Kadının “imdat” çığlıklarını duyan Kırıkkale Belediyesinde görevli güvenlik personeli ve vatandaşlar, kadını şahsın elinden kurtardı.

TACİZCİYE MEYDAN DAYAĞI

Emre K.'ya meydan dayağı atan vatandaşlar, zanlıyı yerde hareket edemez hale getirene kadar dövdü. Vatandaşlar daha sonra şahsı polise teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

