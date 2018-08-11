HABER

Parkta oynarken başına bisiklet gidonu saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 02:32 | Son Güncelleme

Kurtalan ilçesindeki olayda yaralanan 6 yaşındaki çocuk, başına saplanan gidonun da olduğu bisikletin bir parçasıyla hastaneye götürüldü

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde parkta bir bisikletin çarpması sonucu başına gidon saplanması nedeniyle yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İlçede, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Ali Nihat Bağcı'ya bisiklet çarptı. Bu sırada bisikletin gidonu çocuğun başına saplandı.

Kurtalan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, önce bisikleti ikiye böldü.

Ali Nihat, daha sonra başına saplanan gidonun da olduğu bisikletin bir parçasıyla Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.

Doktorların müdahalesiyle başından gidon çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERKadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı Kadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı
İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında tekne battı! İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında tekne battı!
Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet bisiklet gidonu Kurtalan

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında tekne battı!

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında tekne battı!

Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?

Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.