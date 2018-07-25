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Parkta sinema keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 06:54 | Son Güncelleme

Chicago'nun simgelerinden Millennium Park'taki sinema gösterimine binlerce kişi ilgi gösterdi

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde devam eden açık hava sinema günleri kapsamında binlerce Amerikalı, Millennium Park'ta film izledi.

Chicago'nun simgelerinden biri olan parkta düzenlenen sinema günlerinde "Get Out" (Kapan) adlı film gösterildi.

Amerikalıların yanı sıra aralarında kenti ziyaret eden turistlerin de yer aldığı sinemaseverler saatler öncesinden parkı doldurdu.

Günün stresini atmak için açık havada sinema filmi izlemeyi tercih eden birçok aile beraberlerinde getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı.

Parkın maksimum kapasiteye ulaşması üzerine güvenlik görevlileri ve polisler girişleri kapatmak zorunda kaldı.

Millennium Park Açık Hava Sinema Günleri 21 Ağustos'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago millennium park sinema günleri

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