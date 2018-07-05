Parktaki oyuncağa başı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da parktaki kaydırakta oynarken başı parmaklıklara sıkışan Yunus Emre Çelebi'yi (8) itfaiye kurtardı.
İskender Mahallesi Gaziler Parkı'nda arkadaşlarıyla oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Çelebi, saat 16.30 sıralarında kaydıraktaki demir parmaklıklara başını sıkıştırdı. Tüm çabasına rağmen başını kurtaramayan Yunus Emre Çelebi, önce arkadaşlarından yardım istedi. Onlar da başarılı olamayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri özel makineyle parmaklığı genişleterek Yunus Emre Çelebi'nin başını sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında sakin görünen Yunus Emre Çelebi, kurtulduktan sonra evine döndü.
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