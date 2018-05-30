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Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK, 3 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, 'terörle mücadele ve Suriye başlıklarının görüşüldüğü duyuruldu. Toplantıda ayrıca seçim güvenliğine yönelik konular da ele alındı.

MGK bildirisinde öne çıkan başlıklar:

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile 27. dönem milletvekili genel seçiminin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler hakkında kurula bilgi sunuldu.

Türkiye'nin her zaman her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği. bu desteğin önümüzdeki günlerde de BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir.

Proje terör örgütlerine açık ve gizli destek veren, teröristleri korumak için her türlü bahaneyi üreten ülkelerin, terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar karşısında Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceği vurgulanmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
AKP nin kumpas kurduğu TSK ve oluşturduğu sahte MGK nun son toplantısı.
degişen bişey yok..ohale devam öylemi?böyle devlet yönetilicekse bizim mahalledeki delihasanda yönetir ..para harcamaksa alasını harcar
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