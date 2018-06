"Parlamenter sistemin sorunları olmasaydı ülke 6 kat kalkınırdı"

Türkiye'nin güçlü olmasının sadece Türkiye için değil etrafındaki birçok mazlumun da elinden tutmaya yarayacağını dile getiren Demircan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güçlü olması için istikrara ihtiyaç var. İstikrarın, birlik ve beraberliğin olmadığı yerde kalkınma olmaz, ama maalesef Türkiye 60 yılını sürekli istikrarsızlıklarla, darbelerle ve siyasi krizlerle geçirdi. 1960 darbesi Türkiye'de darbeler tarihinin başlangıcı oldu. Maalesef yine 1971'de yeniden darbe ile karşılaştık. 71 muhtırası, 1980 darbesi, yetmedi 1997'de 28 Şubat darbesi. 2007 yılında e muhtıra. Yetmedi partinin kapatılma davası. Yetmedi 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi. Bu aziz millet Türkiye'yi uçurumun kenarından bütün kurumları ile tuttu, aldı ve çıkardı. Buradan aziz milletimize saygılar sunuyorum. Cenabıhak milletin yüzünü her zaman ak çıkarsın. Gerçekten bu darbeyi bu aziz millet önledi."

- "Ülke her darbede 10 yıl geri gitti"

Demircan, her on yılda bir darbeyle karşılaşan ülkenin her darbede 10 yıl geri gittiğini ifade ederek, şunları aktardı: