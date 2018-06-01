"Parlamenter sistemin sorunları olmasaydı ülke 6 kat kalkınırdı"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin son 16 yıldır istikrarı yakaladığını belirterek, "AK Parti, iktidarı döneminde eğer 2002'den bu zamana kadar parlamenter sisteminin sorunlarıyla boğuşmamış olsaydı kalkınma üç kat değil, 6 kat olurdu." dedi.
Bakan Ahmet Demircan, Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde Tokat Belediyesi iftar çadırını ziyaret edip vatandaşlara yemek dağıttı.
Masaları dolaşarak vatandaşlar ile sohbet eden Demircan, burada yaptığı konuşmada Tokat'ta şehit cenazesine katıldığını anımsattı.
Bütün şehitleri rahmetle andığını belirten Demircan, "Bu coğrafya zor coğrafya. Bu coğrafyada ayakta kalmak, başı dik, bağımsız şekilde yaşamak büyük emek ve gayret, yeri geldiğinde de şehit olmak istiyor. Coğrafyaya dönüp baktığımızda şunu açık ve net görüyoruz ki burada zayıf devlet yaşamaz. Bunun için Türkiye'de yaşayan bizler güçlü devlet tesis etmek zorundayız."
Demircan, güçlü olmak için birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, bunun için gayret göstermek gerektiğini söyledi.
- "Türkiye 60 yılını istikrarsızlıklarla, darbelerle geçirdi"
Türkiye'nin güçlü olmasının sadece Türkiye için değil etrafındaki birçok mazlumun da elinden tutmaya yarayacağını dile getiren Demircan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin güçlü olması için istikrara ihtiyaç var. İstikrarın, birlik ve beraberliğin olmadığı yerde kalkınma olmaz, ama maalesef Türkiye 60 yılını sürekli istikrarsızlıklarla, darbelerle ve siyasi krizlerle geçirdi. 1960 darbesi Türkiye'de darbeler tarihinin başlangıcı oldu. Maalesef yine 1971'de yeniden darbe ile karşılaştık. 71 muhtırası, 1980 darbesi, yetmedi 1997'de 28 Şubat darbesi. 2007 yılında e muhtıra. Yetmedi partinin kapatılma davası. Yetmedi 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi. Bu aziz millet Türkiye'yi uçurumun kenarından bütün kurumları ile tuttu, aldı ve çıkardı. Buradan aziz milletimize saygılar sunuyorum. Cenabıhak milletin yüzünü her zaman ak çıkarsın. Gerçekten bu darbeyi bu aziz millet önledi."
- "Ülke her darbede 10 yıl geri gitti"
Demircan, her on yılda bir darbeyle karşılaşan ülkenin her darbede 10 yıl geri gittiğini ifade ederek, şunları aktardı:
"Kenan Evren 1980'de darbe yaptığında Amerikan Büyükelçisi şöyle rapor etmişti, 'Bizim uşaklar o işi yaptı. Başardı'. Darbeciler Amerika'nın adamı olarak lanse ediliyor. Son darbeci nerede Amerika'da, Avrupa'da himaye görüyorlar. Darbeciler üzerinde bir vesayet kokusu alıyor musunuz? 'Elbette alıyorsunuz.' İstikrar, 2002'den bu zamana kadar milletimizin helal oylarıyla yakalanmıştır. AK Parti, iktidarı döneminde eğer 2002'den bu zamana kadar parlamenter sisteminin sorunlarıyla boğuşmamış olsaydı kalkınma üç kat değil, 6 kat olurdu."
Ülkedeki kalkınmaya vurgu yapan Demircan, sözlerini şöyle tamamladı:
"24 Haziran'da 16 Nisan 2017 tarihinde verdiğimiz kararı uygulayacağız. Ne kararı verdik, bu parlamenter sisteminin sıkıntılarını terk edelim, Türkiye'yi demokrasinin daha ileri aşaması olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetelim ki istikrar kalıcı, verimli olsun. Türkiye daha güçlü kalkınsın ki 100 yıl sonra tekrar bu coğrafyaya gelip harita çizmek isteyenlere müsaade etmeyelim. Onun için 24 Haziran seçimi fevkalade önemli."
Demircan, daha sonra bir restoranda Tokat Valiliğince şehit aileleri ve gaziler için verilen iftar programına katıldı.
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