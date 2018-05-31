"Parlamento, cumhurbaşkanını denetleyecek güçte olmalı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesinin CHP'nin başvurusunun reddine ilişkin, "Ben, birazcık reddedilebilir gibi düşünüyordum. Belki iptali başka sorunlara sebep olur diye." dedi.

Karamollaoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, ücretler konusunda bugüne kadar hükümetlerin takındığı tavrı ve yaklaşımı doğru bulmadığını belirtti.

Milli gelirin adil dağılımını sağlamaya karar vermek gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Biz milli gelirimizi öyle dağıtacağız ki bundan herkes kendi geçimini sağlayacak kadar pay alacak. Bu işçi, memur gibi emeğiyle ücretini kazananlar değil sadece, bundan sonra emeklilik dönemi geliyor. Emeklilik haklarını kazananlar da bu seviyede ücret almaları gerekir." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, parlamenter sisteme ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Biz, prensip itibarıyla başkanlık sistemine karşı değiliz. Güçlü bir parlamentonun olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Parlamento, cumhurbaşkanını denetleyecek bir güçte olmalı. Cumhurbaşkanı layüsel olmamalı, meclis mutlaka her konuya müdahale edebilmeli."