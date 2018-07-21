Parmağa sıkışan yüzüğe AFAD operasyonu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Gülay Taşkesen'in parmağında sıkışan yüzük AFAD ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.
Gülay Taşkesen, sağ el yüzük parmağında sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurdu. İtfaiye ekipleri, yüzüğü çıkaramayınca Taşkesen'i AFAD'a yönlendirdi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı Zonguldak Müdürlüğü'ne giden Taşkesen'in parmağına sıkışan yüzük kesilerek parmağından çıkarıldı.
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