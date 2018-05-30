Parmağı sıkıştıran yüzüğü itfaiye çıkardı

BATMAN, (DHA)- BATMAN’da adı açıklanmayan bir üniversite öğrencisinin parmağını sıkıştıran yüzüğünü itfaiye erleri çıkardı.
Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan ve bu yüzden parmağının kangren olma tehlikesi olan üniversite öğrencisinin yardımına iftafiye ekipleri koştu. Parmağının şişmesi ve yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan üniversite öğrencisi, soluğu hastanede aldı. Hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan incelemede, yüzüğün sıkıştığı parmağın kangren olma tehlikesi üzerine, iftfaiye ekiplerinden destek istendi. Durumun Batman Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, parmağın şişmesi sonucu sıkışan yüzüğü, parmağa herhangi bir zarar vermeden büyük bir ustalık ve titizlikle, demir kesici alet yardımıyla yüzüğü kesmeyi başardı. Parmağının yüzüğe sıkışması sonucu acılar içerisinde kalan üniversite öğrencisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle rahatlarken, yüzükten çıkarılan parmağa da doktorlar tarafından tıbbi müdahale yapıldı.
FOTOĞRAFLI
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!
Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum