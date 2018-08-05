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Parmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Allah bizi korudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu sağ el işaret parmağına isabet eden Ayşegül Kesimal (41) o anları anlattı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu sağ el işaret parmağına isabet eden Ayşegül Kesimal (41) o anları anlattı. Kesimal, "Allah bizi korudu, daha kötü şey olabilirdi" dedi.

Olay, öğle saatlerinde Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Ayşegül Kesimal'in sağ el işaret parmağına nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti. Saplanan mermi çekirdeği ile parmağı kanlar içerisinde kalan kadın, yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kesimal, ameliyata alındı. Parmağındaki mermi çekirdeği çıkarılan kadın bir süre kaldığı hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ALLAH BİZİ KORUDU'

Olay anını anlatan Ayşegül Kesimal, balkonda oturdukları sırada elini kahve fincanına uzattığı sırada bir şey düşer gibi ses duyduğunu belirterek "Elime bir şey isabet ettiğini fark ettim. Ses duymadık, aniden geldi. Baktık mermi olduğunu gördük. Nereden nasıl geldi farkında değiliz. Eğer elime gelmeseydi karşıda kayınvalidem oturuyordu. Vücuduna, gözüne denk gelebilirdi. Amcam burada oturuyordu, ona da denk gelebilirdi. Yaz günü, gündüz vakti evimin önündeyim. Bu çok tehlikeli bir şey. Allah bizi korudu. Daha kötü şey olabilirdi. Mermi can alıcı bir yerimizi gelebilirdi. Yapmasınlar böyle şeyler. Silah kullanmasınlar" dedi.

Olay sırasında orada bulunan Zeki Kesimal de karşı köyden mermi geldiğini belirterek "Gelinimizin eline mermi çekirdeği isabet etti. Hastaneye gittik. Kaçkar Devlet Hastanesi'nde doktor yoktu. Bize 'Salı gününe kadar bekleyin, doktor o gün gelecek' dediler. Ambulans dahi vermediler. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye gittik" dedi.

Yörede kontrolsüz silah atışları olduğunu kaydeden Kesimal, "Buna bir el atılması lazım. Kullanamıyorsan silahı kullanma. Ben Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu işe el koyalım. Bugün bana, yarın komşuma. İleride daha büyük kazalar yaşanabilir" diyerek önlem alınmasını istedi.

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