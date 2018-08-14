Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadının parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Orta Mahalle'de 3 çocuk annesi Deniz Keskin'in (26) parmağına, altın yüzüğü sıkıştı.
Parmağı şişen genç kadın, kendisi ile aynı adı taşıyan eşi Deniz Keskin'den yardım istedi.
Eşinin yardımına rağmen yüzük çıkmayınca genç kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Doktorun önerisi üzerine hastaneye Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.
İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan, doktor gözetiminde Keskin'in parmağındaki yüzüğü mini motorlu testere ile keserek çıkardı.
Yüzüğü parmağından çıkarılan Keskin, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Uzun yıllardır parmağımda olan yüzüğüm birden parmağımı şişirdi. Tek başıma çıkarmaya çalıştım ama başaramadım. Parmağım morarmaya ve şişmeye başladı. Ekipler, yüzüğü parmağımdan çıkardılar. Ellerine sağlık." dedi.
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