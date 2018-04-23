Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan Ozan Doğan, parmağına taktığı yüzüğü, bütün uğraşlarına rağmen çıkaramadı.
Doğan, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Hastanedeki doktor, Doğan'ın parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca hastayı itfaiyeye yönlendirdi.
İtfaiye ekipleri, Doğan'ın parmağına sıkışan yüzüğü ip yardımıyla çıkardı.
Doğan, yüzüğü çıkartan itfaiyecilere teşekkür etti.
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