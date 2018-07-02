Parmakları alışveriş sepetine sıkışan çocuğu itfaiyeciler kurtardı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de parmakları alışveriş sepetine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Silivri'de bir AVM'ye gelen kadın 3 yaşındaki oğlu Ö.Ç'yi alışveriş sepetine oturttu.

Bir süre sonra Ö.Ç'nin parmaklarının sepete sıkıştığını fark eden annesi, çevredekilerden ve AVM çalışanlarından yardım istedi.

AVM çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Ö.Ç'nin parmakları sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ö,Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçük çocuğun ailesi ve AVM çalışanları, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

