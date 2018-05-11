PARS, Türkiye için görev bekliyor

PARS 8x8'in versiyonu olan AV8, 257 adet ve 12 farklı görev konfigürasyonuyla Malezya ordusu tarafından tercih edildi. Umman Kara Kuvvetleri için de PARS III 8x8 ve PARS III 6x6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç siparişi alındı.

FNSS, 2000’li yılların başında, 6x6 ve 8x8 araçlardan oluşan yeni nesil taktik tekerlekli zırhlı araç ailesi geliştirdi ve PARS adını verdi. En modern teknolojiler uygulanan PARS, maliyet ve lojistik destek avantajlarıyla ilgi gördü.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştirilen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda Umman Kara Kuvvetleri için üretilen PARS III 8x8 ile Malezya Kara Kuvvetlerinin envanterine giren AV8 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlarını sergiledi.

İZMİR/ GÖKSEL YILDIRIM - PARS 6x6 ve 8x8'den oluşan yeni nesil taktik tekerlekli zırhlı araç ailesiyle önemli ihracat başarıları yakalayan FNSS Savunma Sistemleri AŞ (FNSS), Türkiye'nin bu sınıftaki ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmek için görev bekliyor.

"Ortadoğu, Güneydoğu Asya gibi pazarlara çıktığınızda dünyada bu konuda yıllardır çalışmış ve bu alanlarda hedef ülkelerde yıllarca satış yapmış ülkeler var. Bunlar yeni oluşmuş firmalar değil. Umman örneğinde, güçlü bir rekabetin sonucunda buna karar verildi. Kullanıcı, aracı kendi ülkesi ve şartlarında test etti ve testlerden FNSS başarılı çıktı. İhracat sürecinden önce aracın tekrar Umman ordusu şartları ve isterlerine göre konfigüre edilmesi gerekiyordu. AV8 Gempita ise başka bir 8x8 ürünümüz. Malezya Silahlı Kuvvetleri için tasarladık ve teknoloji ihracatını da kapsıyor. Araç amfibik, mayın ve kinetik enerji tehditlerine karşı korumaya sahip. Umman konfigürasyonu ise amfibik olmayan bir araç. Burada kullanıcı yüksek mayın ve kinetik enerji koruma talebinde bulunmuştu. Bununla beraber daha fazla sayıda personel taşıma talebi vardı. Bunların hepsini müşterinin isterleri doğrultusunda temin ettik. Geçtiğimiz günlerde bu aracın 15 adetlik ilk paketini kullanıcıya teslim etmek üzere yola çıkardık. Bu çok gurur verici."

PARS ürün ailesi sınıfında uluslararası pazarda çok büyük rakipler bulunduğunu ifade eden Altınışık, şöyle konuştu:

Altınışık, Türkiye'de katma değerli ihracatın en önemli unsurlarından birisinin savunma sanayisi olduğunu vurgulayarak, kara sistemleri alanında başarılı olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

- Türkiye'ye özgün konfigürasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de PARS ailesindeki araç sınıfında talebi olduğunu anımsatan Altınışık, "İhale süreci devam ediyor, sonuçlanmak üzere diye düşünüyoruz. Sonuçlandığında Silahlı Kuvvetlerimizin kendi isterlerine göre bir 8x8 ve 6x6'yı kısa sürede tamamlayıp teslim etmeye talibiz." dedi.

Bugüne kadar hep kullanıcı odaklı çözümler ürettiklerini vurgulayan Altınışık, "Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte ürünleri yurt dışından tedarik ederken hazır bir ürünü olduğu şekliyle almak durumundaydı. FNSS olarak Türkiye'deki kullanıcının istediği ürünü, talebe uygun şekilde yeniden konfigüre edip teslim etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Altınışık, kıyı çıkarmalarını içeren operasyonlar için olmazsa olmaz önemdeki zırhlı amfibi taarruz aracıyla ilgili çalışmaların da hızla sürdüğünü söyledi.