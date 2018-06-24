"Parti amblemi ile sandık çevresine girilemez"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, sandık çevresi güvenliğinin sağlanmasının, sandık kurulunun yetkisinde olduğunu belirterek, "Parti amblemi ile sandık çevresine girilmez. Bu arkadaşların ya amblemlerini ceplerine koymaları ya da görevli sandık görevlisi tarafından uzaklaştırılmaları gerekiyor." dedi.

Şentop, annesi Nazire Şentop ile 100. Yıl Mahallesi'ndeki Kadriye Nazif Gölge Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kullanacağı "1390" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Şentop, yoğunluk nedeniyle bir süre sıra bekledi.

Okul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, şu ana kadar seçimle ilgili çok büyük çaplı sorun yaşanmadığını, vatandaşların sakin bir şekilde oy verme işlemini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'de güzel bir seçim havası olduğunu aktaran Şentop, "Annemle birlikte oy kullandık. Milletvekilleri, kanundaki şartlar dahilinde seçmen bilgi kağıdı ve milletvekili kimliği ile bütün seçim çevrelerinde oy kullanabiliyorlar. Ona istinaden oyumuzu burada kullandık. Hayırlı olsun. Sabahtan beri Türkiye genelini takip ediyoruz. Güzel bir hava var. Sakin bir şekilde seçmenler oylarını kullanıyorlar. Ufak tefek sıkıntılar dışında, büyük bir sorun yok." diye konuştu.