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Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli her türlü işlerin işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oybirliğiyle tam yetki verdi" dedi.

Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

CHP Parti Meclisi (PM) Toplantısı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde izlenecek yol haritası ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tezcan, seçim gündemiyle ilgili sıcak ihtiyaç duyulan acil konuların tamamını ayrıntılı bir şekilde PM'nin görüştüğünü belirterek, "Parti Meclisimiz önümüzdeki süreçte mümkün olan en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda kanaat görüş ağırlığı ortaya çıktı. Bütün PM üyelerimiz milletvekili seçimlerinde mümkün olan en en geniş ittifak yollarının aranması denenmesi ve hayata geçirilmesi gerektiği konusunda bir mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli her türlü işlerin işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oybirliğiyle tam yetki verdi" diye konuştu.

"Milletvekili adaylık müracaatları 30 Nisan 2018 günü başlayacak 7 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek"
Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca PM aday saptama yöntemi konusunda milletvekili aday saptama yöntemlerinde Türkiye'de tüm seçim çevrelerinde merkez yoklamasıyla milletvekili adaylarının saptanmasına yine oy birliğiyle karar verdi.Müracaat tarihlerini görüştük.Milletvekili adaylık müracaatları 30 Nisan 2018 günü başlayacak 7 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Parti MEclisi toplantımız çok verimli geçti. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte 24 Haziran seçimlerine giderken artık bütün örgütün karar irade birliğiyle bugünden itibaren alana çıkıp aktif bir biçimde çalışmaya başlaması gerektiğini PM'de tespit etmiştir."

"MECLİS GURUBUNDA YAPILACAK GÖRÜŞME SONUNDA BELİRLENECEKTİR"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Tezcan, cumhurbaşkanı adayı konusunda isimle ilgili bir telaffuzun olup olmadığı ve cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklayacaklarının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bizim tüzüğümüzde cumhurbaşkanı adayı saptamaya ilişkin hüküm var. Ancak uyum yasası çerçevesinde şu anda görüşülen, anayasa komisyonundan geçen ve Meclise gelen uyum yasası çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi hususunda parti grubu meclis grubuna verilmiş bir yetki var. Bu çerçevede PM'de bu konuda bir görüşme yapmadık. Meclis grubunda yapılacak görüşme sonucunda belirlenecektir" dedi.

"İSİMLERE TAKILMAMA KONUSUNDA PM'DE BİR AĞIRLIKLI GÖRÜŞ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

"İsim konusunda herhangi bir biçimde cumhurbaşkanı adayı ismi tespiti gibi bir görüşmemiz olmamıştır" diyen Tezcan, "Ama muhtemel bütün adaylar çerçevesinde PM üyelerimiz değerlendirmeler yapmıştır. İsimlere takılmama konusunda PM'de bir ağırlıklı görüş ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"İSİMLER NOKTASINDA BİR ÖZEL TARTIŞMA AÇMAMIŞTIR"

PM'nin isimler üzerinde muhtemel sürece zarar verecek herhangi bir değerlendirme yapmaktan özenle kaçındığını vurgulayan Tezcan, "Devam eden bir ittifak görüşmeleri süreci vardır. Bu çerçevede PM üyelerimiz bu görüşmelerin gerekli verimlilik içerisinde geçmesini sağlamak için azami özen içerisinde olmuş ve bu çerçevede de isimler noktasında bir özel tartışma açmamıştır" dedi.

Tezcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayının isminin bir gün önce ya da bir gün sonra saptanıp saptanmaması tamamen bu siyasal süreçte bir anlamda kampanyanın yürütülmesiyle ilgili de bir konudur. Bu nedenle geç kalınmış bir şey yok. Herhangi bir süre koymayı da uygun bulmuyoruz. En uygun sürede cumhurbaşkanı adayımız açıklanacaktır."

"ŞU ADAY OLMALI ŞU ADAY OLMAMALI DİYE BU SÜRECİ REZERVE EDEN HERHANGİ BİR GÖRÜŞ OLUŞMAMIŞTIR"

"Abdullah Gül'de adayınız olabilir mi, yoksa genel anlamda partili aday olsun görüşü var mı?" sorusu üzerine Tezcan, "Şu aday olmalı şu aday olmamalı diye bu süreci rezerve eden herhangi bir görüş oluşmamıştır. PM üyelerimiz bu konuda bütün ayrıntıları ve açıklığıyla analizlerini yapmış kendi bakış açılarını söylemişler ama sonuç itibariyle genel başkana bu çerçevede sonuç alacak kombinasyonu yapma konusunda da geniş bir yetki vermiştir" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun görüşme takviminin netleşip netleşmediğinin sorulması üzerine Tezcan, bu konuda şu anda belirlenmiş bir takvimin olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına CHP'nin nasıl bir aday profiliyle çıkacağının sorulması üzerine Tezcan, şöyle konuştu:

"Ana muhalefetin cumhurbaşkanı aday profili demokrasiye sahip çıkacak bir cumhurbaşkanı. Kutuplaşma siyasetini yok edecek toplumsal uzlaşmayı sağlayacak bir cumhurbaşkanı, Türkiye'de huzuru tesis edecek bir cumhurbaşkanı, kavga eden ve başkalarını ötekileştiren bir cumhurbaşkanı değil, herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı, seçimlerde demokrasiyi isteyen TBMM'nin güçlü bir meclis olmasını isteyen yok edilen demokrasiyi hızla yeniden kurma konusunda kolaylaştırıcı olup ön açan bu çerçevede yol yürüyecek bir cumhurbaşkanı profili."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu ittifak

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
CHP den hiçbir şey olmaz ????
kardesim senden bisey olmusmu bi laf var siyaseti birakalim milliyetci olalim hepimiz bi gemideyiz batarsak hepimiz batacaz bana neolursa sanada aynisi olur
Yıllarca yandaş kanallarda sana saldıranları temizlik dürüstlük ve zekan ile çıldırtıyorsun.
iyi o zaman bir 10 yıl daha bekleyelim kemal beyi nasılsa Chp yönetiminin iktidar gibi bir derdi yok.
hayırlı olsun hdp ile girilen her beraberlik chp ye ve ATATÜRKE en büyük ihanettir kemal sen onun la beraber olursan sonunuz hüsrandır doğru yolun vatan ve milletin selameti sizin elinize geçer ise vay ola hdp ile beraber olmanız halinde ülkeyi pkk ya mı teslim edeceksiniz
@alicosman son 5 yıldır kamuoyunda yaratmaya çalıştığınız algı elinizde patlayacak.
bu siyaset için fazla namuslusun sayın kılıçdaroğlu
A. GÜL ERDOGANIN BOMBASI OLUCAK KENDİSİ KAXANAMAYACAGİNİ ANLADI GÜLÜ DEVREYE SOKUP HERŞEYİ ELE GECİRECEKLER GÜL ERDOGANIN KISKACINDA EMRİNDE RUS MAFYA Sİ DEVLET MAFYA Sİ BU İSTE KARISIRSAN ÇIKIŞ YAPILMAZ ÖLDÜRÜLÜR BOP BAŞKAN LİGİ DA AYNI MİTTE GÖREV ALIP EMEKLİ OLMAK YOK GİBİ FETO TAMAMEN ÜLKEYİ ELE GECIRECEK SAADET VE CHP MERAL İ ORTADA BİRAKİP AK GİBİ
içme şu zikkimi bu saatte. yine saçmalamaya başladın
Erdoğanı devireceğiz inşallah
vekilleri toptan fiyatına satan adama bu yetki gereksiz 20 vekil alana 5 hediye
@sahinaltinkaynak siz bır partıyı toptan ne karşiliği aldınız
demokrası engellenırse böyle olur ysk başkanı ben bılmem dıyor turump mu bılecek saygı hoşgörü yalanlarla güzelim dinimizide karalıyorlar
eyvah. tutmayın küçük enişteyi
bu adama anca yetki verilir başka birşey vermeyin aman????
burnuma pis kokular geliyor yine çatı aday yapacaklar
Arkadaşlar bunun anlamı şu demek Chp aday çıkarmıyor ya Abdullah Gül'ü ,yada Akşener'i destekleyecek hadi geçmiş olsun.
Burada partisine hiç eleştiri getirmeden sırf iktidar düşmanlığıyla partisinin sağ adayları desteklemesini alkışlayan Chp'li arkadaşlar kendinize hiçmi güveniniz kalmadı bukadarmı özgüveniniz yok oldu.
MUHARREM İNCE LÜTFEN SEN GEL
Akp artık son verilmesi isteniyosa Akp haricindeki partiler tek kişi çıkartılmalı ondan sonra 17 senelik Akp mazisi son bulur....
SAYIN KILIÇDAROĞLU... ADAY OL..
Bu demek oluyorki Chp gene yayıncılık yapacak.
Bu Chp yönetimi tabanında özgüvenini öyle bir yok etmiş ki artık kimse Chp'de çıkacak bir adayın kazanacağına inanmıyor çok acı bir durum.
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