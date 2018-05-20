HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri belli oldu (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılacak 27.

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekimi yapıldı.

CUMHUR İTTİFAKI 1. MİLLET İTTİFAKI 6. SIRADA
İttifakların ve siyasilerin oy pusulasındaki sıralaması; Cumhur ittifakı 1. HÜDA PAR 2. Vatan Partisi 3. HDP 4. BTP 5. Millet ittifakı 6. sırada olarak belirlendi.

CUMHUR İTTİFAKINDA, AK PARTİ 1. MİLLET İTTİFAKINDA, CHP 1.
İttifak yapan partilerin oy pusulasındaki sıralamasına göre, Cumhur ittifakında, AK Parti 1. MHP 2. Millet ittifakında, CHP 1. SP 2. İYİ Parti 3. sırada yer alacak.

Görüntü dökümü
-Kura çekimi
-YSK Başkanının konuşması
-Detaylar

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA)

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Asker, acil servise kendisini sokan yılanla geldiAsker, acil servise kendisini sokan yılanla geldi
Avrupalı Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Saraybosna'ya akın etti (2)Avrupalı Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Saraybosna'ya akın etti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.