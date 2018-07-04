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Partiden çaldığı araçla gezdikten sonra kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

Adana'da cezaevinden izinli çıkan ve üyesi olduğu partinin minibüsünü çaldıktan sonra kaza yapmış halde geri getiren kişi, cezaevine döndü - Parti ilçe başkanı, şüpheliden şikayetçi olurken, zanlının aracı çalması güvenlik kameralarına yansıdı

Adana'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra üyesi olduğu partinin minibüsünü çalarak gezen ve kaza yapmış halde geri getiren kişi, cezaevine döndü. Aracı çalınan partinin ilçe başkanı, şüpheliden şikayetçi oldu.

CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, 28 Haziran'da bir kişinin partiye ait 01 CHP 11 plakalı minibüsü çaldığı, kaza yaptıktan sonra aynı yerine bıraktığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu.

Polisle güvenlik kameralarını inceleyen Emre, binanın yangın merdiveninden tırmanarak sekreterin masasındaki minibüsün anahtarını alan kişinin, parti üyesi olan A.K. (24) olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten polis, şüpheli A.K'nin izinli çıktığı cezaevine giderek teslim olduğunu tespit etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin parti binasına girmesi ve daha sonra minibüsü götürmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
adana cezaevi Parti aracı

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