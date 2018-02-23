Partigöç 15 Temmuz'da MEDAS'ı sormuş

Olay günü her şeyin rutin olarak devam ettiği sırada Levent Türkkan'ın tatbikat yapılacağını söyleyerek nöbetçilere ortalıkta gözükmemeleri talimatı verdiğini duyduğunu aktaran tanık Satun, bir süre sonra dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt ile beraberindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) askerleriyle Güler'in odasına gittiklerini aktardı.

Akkurt'un yaşananların tatbikat olduğunu söylediğini beyan eden Satun, eski korgeneral İlhan Talu'nun da "tatbikat, tatbikat" demesi üzerine bunun anormal bir durum olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Bir süre sonra bulunduğu bölgeye gelen sanık eski kurmay albay Doğan Öztürk'ün yanındaki darbeci ÖKK askerlerine kendisini işaret ederek "Bunu alın" dediğini ifade eden tanık Satun, aralarında Fırat Alakuş'un da olduğu 6-7 ÖKK askerince derdest edildiğini, telsizi ve giriş kartının da üzerinden alındığını beyan etti.

Bu esnada sadece ellerinin bağlı olduğu için yaşananları tabur komutanına aktarabildiğini, tabur komutanının da tatbikat olduğunu söyleyerek beklemesini söylediğini kaydeden Satun, bir süre sonra yanına gelen sanık eski binbaşı Recep Özkan'ın, "Kaç canını kurtar, darbe oluyor. Birazdan komutanı da götürecekler." dediğini bildirdi.

İlerleyen zamanda darbeci ÖKK askerlerince ayağının da bağlandığını ve Genelkurmay 2. Başkanı Güler'in odasına götürüldüğünü kaydeden tanık Satun, firari sanık Serhat Pasha'nın televizyonu açmasından sonra yaşananların darbe girişiminin bir parçası olduğunu dile getirdi.