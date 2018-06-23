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Partilerin bayrak ve afişleri toplanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 21:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin propaganda sona ererken, seçim yasakları başladı.  Saat 18.00'da başlayan yasaklar kapsamında, siyasi partilerin, cadde ve sokak üzerindeki afiş ve bayrakları belediye görevlileri tarafından sökülmeye başladı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin propaganda sona ererken, seçim yasakları başladı.

Saat 18.00'da başlayan yasaklar kapsamında, siyasi partilerin, cadde ve sokak üzerindeki afiş ve bayrakları belediye görevlileri tarafından sökülmeye başladı.

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