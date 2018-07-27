'Paşa', 21 bin 500 TL'den satışa sunuldu (2)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Erzurum'dan getirilen 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun, 21 bin 500 TL'dan satışa çıkarıldı.
Kurban Bayramı yaklaşırken ilçedeki hayvan pazarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Pazarda en büyük ilgiyi, Erzurum'dan getirilen, 'Paşa' adlı tosun gördü. 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki kurbanlık, 21 bin 500 TL'den satışa sunuldu.
Tosunun sahibi Muhammet Yıldız, "Pazarın en büyüğü diyebiliriz. 1 tondan fazla ağırlığa sahip. Arabadan daha değerli bir hayvan. Araba kurban olmuyor, bu kurban oluyor. Zapdetmek biraz zor oluyor. Büyüklüğü görenleri şaşırtıyor. Bakalım satabilecek miyiz?" dedi.
Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre farklılık olmadığını ifade eden Yıldız, "Aynı fiyatlara satış yapıyoruz. 25 gün falan burada satışa devam edeceğiz. Alana, satana Allah hayırlı etsin. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz" diye konuştu.
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