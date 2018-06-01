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"Paşa" lakaplı FETÖ sanığına 10 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan, örgütte "Paşa" lakabıyla anılan sanık Gürbüz Dönmez, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, örgütte "Paşa" lakabıyla bilinen sanık Gürbüz Dönmez'e 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Dönmez ile avukatı hazır bulundu.

İddia makamı, FETÖ ile iltisakı sabit olan sanığın örgüt hiyerarşisinde yer aldığını, FETÖ'den gelen emir ve talimatlara uyarak hareket ettiğini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le fotoğrafının olduğunu belirterek, Dönmez'in "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Önceden örgütün üst düzey yöneticiliğini yapan ve daha sonra FETÖ'den ayrılan Nurettin Veren'in, "FETÖ/PDY'nin kuruluşunda yer alan üst düzey yöneticilerinden olduğu" şeklindeki beyanına ilişkin savunma yapan Dönmez, Veren'i tanıdığını ancak kendisini asılsız ifadelerle mağdur ettiğini, örgüt üyesi olmadığını ve örgütün faaliyetlerine katılmadığını öne sürdü.

"Paşa" lakabının dedesinden geldiğini, ailesinin, kendisinin asker olmasını istemesinden dolayı bu lakabı kullandığını savunan Dönmez, örgüt içindeki "Paşa" lakabının Gülen tarafından takıldığına ilişkin suçlamayı kabul etmedi.

Sanık Dönmez, Gülen'le çekilen ve basında yayımlanan fotoğrafta yer aldığını ancak fotoğrafın ne zaman çekildiğini hatırlamadığını söyledi ve suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl hapse çarptırdığı sanık Dönmez'in cezasını, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 10 yıl 6 aya yükselterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 19 Nisan 2017'de yakalanan Gürbüz Dönmez hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın FETÖ'de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, FETÖ mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmesine yardımcı olduğu, kurucuları arasında yer aldığı örgütte "Paşa" lakabıyla bilindiği ve üst düzey yöneticilerle irtibatının devam ettiği öne sürülmüştü.

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