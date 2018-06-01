"Paşa" lakaplı FETÖ sanığına 10 yıl 6 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, örgütte "Paşa" lakabıyla bilinen sanık Gürbüz Dönmez'e 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Dönmez ile avukatı hazır bulundu.

İddia makamı, FETÖ ile iltisakı sabit olan sanığın örgüt hiyerarşisinde yer aldığını, FETÖ'den gelen emir ve talimatlara uyarak hareket ettiğini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le fotoğrafının olduğunu belirterek, Dönmez'in "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Önceden örgütün üst düzey yöneticiliğini yapan ve daha sonra FETÖ'den ayrılan Nurettin Veren'in, "FETÖ/PDY'nin kuruluşunda yer alan üst düzey yöneticilerinden olduğu" şeklindeki beyanına ilişkin savunma yapan Dönmez, Veren'i tanıdığını ancak kendisini asılsız ifadelerle mağdur ettiğini, örgüt üyesi olmadığını ve örgütün faaliyetlerine katılmadığını öne sürdü.

"Paşa" lakabının dedesinden geldiğini, ailesinin, kendisinin asker olmasını istemesinden dolayı bu lakabı kullandığını savunan Dönmez, örgüt içindeki "Paşa" lakabının Gülen tarafından takıldığına ilişkin suçlamayı kabul etmedi.