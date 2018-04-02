Pasaport ve ehliyet başvuruları artık yeni adresinde

Edirne İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, pasaport ve ehliyet başvurularını almaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne devredildi. Vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini artık tek adresten alabiliyor. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, sabahın erken saatlerinde vatandaşların pasaport ve ehliyet başvurularını aldı.

Öte yandan vatandaşlar ALO 199 ve "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden kolayca randevu alabilecek.