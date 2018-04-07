Pasaport ve ehliyet için nüfus müdürlüklerine 55 bin başvuru

Pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesinin ardından uygulamanın ilk 5 gününde pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 olmak üzere 55 bin 254 başvuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 2 Nisan'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi.

Yeni uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken il ve ilçe nüfus müdürlüklerine ilk 5 günde umuma mahsus, hizmet ve hususi damgalı pasaportlar için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 olmak üzere 55 bin 254 başvuru yapıldı.

Bu süre içinde nüfus müdürlüklerince 19 bin 88 pasaport ve 11 bin 508 sürücü belgesi verildi.

- Elden dosya götürmeye son

Ehliyet, pasaport ve yeni çipli kimlik kartlarının tek merkezden verildiği "3'ü bir yerde" uygulaması ile Bakanlık, vatandaşları belge yükü ve zaman kaybından kurtardı. Daha önce emniyetten ehliyet alımı için istenen kimlik belgesi, sürücü sertifikası, banka dekontu, adli sicil belgesi ve öğrenim belgesinin içinde bulunduğu elden dosya getirme işlemine son verildi.