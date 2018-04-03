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Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin işlemler, 2 Nisan tarihinden sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi.Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne ziyarette bulunan Vali Özdemir Çakacak, pasaport, sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı almak için iş ve işlemlerini takip eden vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin işlemler, 2 Nisan tarihinden sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne ziyarette bulunan Vali Özdemir Çakacak, pasaport, sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı almak için iş ve işlemlerini takip eden vatandaşlarla sohbet etti. İlgili birim amirlerinden ve görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakacak, vatandaşın her zaman hizmetinde olduklarını ifade etti.
Pasaport ve ehliyet işlemlerinin önceden Emniyet Müdürlüğünce yapıldığı dile getiren Vali Çakacak, vatandaşların bundan sonra ehliyet ve pasaport işlemleri için emniyet birimlerine gitmeyeceğini, il, ilçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden bu işlemlerini rahatlıkla yaptırabileceklerini söyledi. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, vatandaşların hizmetlere daha kolay ulaşabilmesini sağlamak adına devletin tüm kurumlarında çeşitli çalışmalar yapıldığını hatırlatan Vali Çakacak, görevli personele çalışmalarında başarılar diledi.

Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı

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Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı

Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı
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Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı

Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı
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Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı

Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı
4 / 7

Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı

Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı
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Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı

Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı
6 / 7

Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı

Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı
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Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı

Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde verilmeye başlandı
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