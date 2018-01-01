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Pasaport ve ehliyet işlemlerinin devri için süre uzadı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 09:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve ehliyet işlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yürütmeye devam edecek.

Pasaport ve ehliyet işlemlerinin devri için süre uzadı

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Nisan 2018'e kadar uzatıldı. Karar, İçişleri Bakanlığının 8 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alındı.

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Pasaport Emniyet Genel Müdürlüğü ehliyet Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
"REPUBLIC OF TURKEY" diye yazıyor ya pasaportların üzerinde. İngilizlerin aşağılayıcı kelime olarak Türkiye Cumhuriyetine yakıştırdığı hakaret içeren ve türkçe anlamı hindi olan bu kelimeden kurtulalım artık. Türkiye'nin uluslararası alandaki ingilizce adını "Turkiye / TURKIYE" olarak yazılmasını istiyoruz. Yani "REPUBLIC OF TURKIYE" olsun.
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