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Pasaport ve sürücü belgelerinde yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgeleri artık Nüfus Müdürlüklerinden verilecek.Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, “Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve Sürücü Belgeleri ile ilgili iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgeleri artık Nüfus Müdürlüklerinden verilecek.
Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, “Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve Sürücü Belgeleri ile ilgili iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren ilimizde Hususi Damgalı Pasaport ve Hizmet Damgalı Pasaport başvuruları İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce, Umuma Mahsus Pasaport ile Sürücü Belgesi başvuruları ise Merkez ilçe, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Kdz. Ereğli ilçe Nüfus Müdürlüklerince verilecektir. Pasaport ve sürücü belgeleri işlemleri için AİO 199 çağrı merkezi ve http.//randevu.nvi.gov.tr web adresi üzerinde randevu hizmetleri verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu esnasında elden tahsilatı yapılan değerli kâğıt bedelleri (Kimlik Kartı Ücretleri) ile Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kağıt bedeli-harçları; 02 Nisan 2018 günü itibariyle Vergi Dairesi Müdürlüklerince ve anlaşmalı bankalara ödendiğine dair belge ile başvuru işlemleri yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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