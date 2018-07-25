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Pasaportu iptal edilen 155 bin 350 kişinin pasaportu geri verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, 155 bin 350 kişinin eşleri nedeniyle pasaportlarına konulan iptal şerhinin, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek kaldırıldığı bildirildi.

Pasaportu iptal edilen 155 bin 350 kişinin pasaportu geri verildi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" ifadesine yer verildi.

AA

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İçişleri Bakanlığı Pasaport FETÖ

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