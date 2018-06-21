Pascal Nouma: Dünya Kupası'nı takip etmiyorum

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - BEŞİKTAŞ'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, futbolu bıraktıktan sonra müziğe başladığını ve DJ performansı sunduğunu belirterek, "Dünya Kupası'nı takip etmiyorum. Çok işim var. Fransa'yı destekliyorum" dedi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen, eski futbolcu Pascal Nouma, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelde yerli- yabancı tatilcilere DJ performansı sundu. 'Pascal Nouma'yla 4 mevsim parti' adlı etkinlikte çaldığı hareketli parçalarla tatilcileri coşturan Nouma, kendisine uzatılan cep telefonlarıyla özçekim de yaptı. Nouma'nın 90 dakika süren şovu sırasında tatilcilerin üzerine yapay kar yağdırıldı.

'FRANSA'YI DESTEKLİYORUM'

Etkinlikten önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Pascal Nouma, yaz mevsiminin başladığını belirterek, "Dünya Kupası'nı takip etmiyorum. Takımların durumunu gerçekten bilmiyorum. Çok işim var şimdi. Yaz başladı, benim çok fazla DJ performansı işim var. O yüzden Dünya Kupası'nı takip etmiyorum. Tabi ki ben Fransız’ım. Türkiye de Dünya Kupası'na katılmıyor. Fransa'yı destekliyorum" diye konuştu.

'MÜZİK, FUTBOLA GÖRE DAHA KOLAY'

Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine müzikle devam ettiğini kaydeden Nouma, "Benim için şu anda müzik, futboldan daha önemli. 32- 33 yaşında futbolu bıraktığımdan bu yana uzun zamandır müziğin içindeyim. Müziği çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama öyle. Eğlenceli DJ performans yapıyorum. Futbol benim için genetik gibi. Babam eski futbolcu, ben futbolcuyum, şimdi de oğlum futbola başlıyor; ama müzik futbola göre daha kolay" dedi.