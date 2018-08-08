Pasifik’teki Hindistan cevizi ağaçları tehlikede

MELBOURNE (AA) – Bilim adamları, Pasifik ülkelerindeki Hindistan cevizi ağaçlarına zarar veren ve mevcut ilaçlardan etkilenmeyen gergedan böceklerine karşı mücadele kararı aldıklarını açıkladı.

Radyo Yeni Zelanda’da yer alan habere göre, Guamlı entomolojist Aubrey Moore, dünyanın farklı ülkelerinden bilim adamlarının, Pasifik’teki Hindistan cevizi ağaçlarına zarar veren ve mevcut ilaçlara karşı bağışıklık sistemi bulunan CRGB türü gergedan böceklerine karşı çözüm bulmak için Avustralya’da bir araya geleceklerini duyurdu.

Bölge ülkelerinde olduğu gibi, Guam’daki Hindistan cevizi ağaçlarının yarısından fazlasının gergedan böceğinin tehdidi altında olduğunu ifade eden Moore, ‘‘Bu, Pasifik çapında bir sorun. Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve diğer yerlerde büyük bir sorun var. Bu yeni biyo-tür CRGB gergedan böceği tamamen kontrol dışında." dedi.

Böceklerin ürediği yerlerin ilaçlanması ile çözüme ulaşılamadığını ve yeni bir ilaca ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Moore, bu hafta Avustralya’da gerçekleşmesi beklenen toplantıdan bir sonuç alacakları konusunda umutlu olduğunu söyledi.