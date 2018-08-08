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Pasifik’teki Hindistan cevizi ağaçları tehlikede

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

Bilim adamları Hindistan cevizi ağaçlarına zarar veren gergedan böceklerine karşı mücadele başlattı

MELBOURNE (AA) – Bilim adamları, Pasifik ülkelerindeki Hindistan cevizi ağaçlarına zarar veren ve mevcut ilaçlardan etkilenmeyen gergedan böceklerine karşı mücadele kararı aldıklarını açıkladı.

Radyo Yeni Zelanda’da yer alan habere göre, Guamlı entomolojist Aubrey Moore, dünyanın farklı ülkelerinden bilim adamlarının, Pasifik’teki Hindistan cevizi ağaçlarına zarar veren ve mevcut ilaçlara karşı bağışıklık sistemi bulunan CRGB türü gergedan böceklerine karşı çözüm bulmak için Avustralya’da bir araya geleceklerini duyurdu.

Bölge ülkelerinde olduğu gibi, Guam’daki Hindistan cevizi ağaçlarının yarısından fazlasının gergedan böceğinin tehdidi altında olduğunu ifade eden Moore, ‘‘Bu, Pasifik çapında bir sorun. Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve diğer yerlerde büyük bir sorun var. Bu yeni biyo-tür CRGB gergedan böceği tamamen kontrol dışında." dedi.

Böceklerin ürediği yerlerin ilaçlanması ile çözüme ulaşılamadığını ve yeni bir ilaca ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Moore, bu hafta Avustralya’da gerçekleşmesi beklenen toplantıdan bir sonuç alacakları konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Moore, Avustralya’nın ardından Yeni Zelanda'nın bilimsel enstitüsü AgResearch tarafından düzenlenecek iki toplantı ile mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Fiji’de gergedan böcekleri yüzde 30 arttı

Fiji’yi 2016 yılında vuran Winston Kasırga’nın ardından geçtiğimiz iki yılı kapsayan araştırmanın Temmuz 2018’de yayınlanan sonuçlarına göre, söz konusu gergedan böceklerinin yüzde 30 oranında arttığı ortaya çıkmıştı. Artışın kasırga ile doğru orantılı olduğunu belirten Tarım Bakanı Viam Pillay, yeni açıkladıkları bütçenin artan haşere kontrolünde yeterli olacağını belirtmişti.

Gergedan böceği, yeni büyüyen Hindistan cevizi filizlerine zikzaklı delikler açarak ağaçların gelişmesine engel oluyor.

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Avustralya Gergedan Böceği hindistan cevizi Pasifik

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